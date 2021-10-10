السيسي يجدد تأكيد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، تأكيد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إنه يجب ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل.

وكان رئيس جنوب السودان، سلفا كير، قال إنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أزمة سد النهضة الإثيوبي، فيما قال السيسي، إنه تبادل وجهات النظر مع رئيس جنوب السودان بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، متابعا أن منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والتطورات الحادثة فيهما كانت على رأس المناقشات.

بدأ إنشاء سد النهضة الإثيوبي في 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن من سبوتنيك.