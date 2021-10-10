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    حبس 3 موظفين في وزارة الصحة المصرية بعد واقعة رمي لقاحات كورونا في القمامة

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    أصدرت السلطات المصرية، اليوم الأحد، قرارا بحبس 3 موظفين بوزارة الصحة المصرية في واقعة العثور على آلاف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ملقاة في القمامة.

    وحسب بيان النيابة العامة المصرية، كشفت التحقيقات أن هذه اللقاحات كانت مخصصة لمديرية الصحة في المنيا.

    وتم تشكيل لجنة لجرد المخازن فتبينت عجزا بها بواقع 18400 عبوة تقدر قيمتها بإجمالي 5 ملايين و23 ألفا ومائتي جنيه مصري.

    وتوصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح في القاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة المصرية لنقلها إلى أمين مخازن المديرية المذكورة دون أن يستقل السيارة.

    فسلمها قائد السيارة إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها وفي غيبة الصيدلي المفوض بالتسليم والتسلم.

    وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة.

    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Pavel Lvov
    فتح تحقيق عاجل في مصر بعد العثور على كميات من لقاح كورونا ملقاة في الشارع... صور
    وبضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم، تباينت أقوالهم حول روايتين؛ الأولى أن مجهولين حائزين أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها والثانية أن مجهولين سرقوا الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهي.

    وفي الحالتين لم تتلق وزارة الصحة إخطارا بواقعة السرقة حتى العثور على الكمية الملقاة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما أمرت المحكمة المختصة بمد حبس اثنين من المتهمين 15 يوما إضافية، وجارٍ عرض الثالث عليها.

    وكانت السلطات المصرية قد رصدت يوم الخميس في عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، واقعة عثور عدد من المواطنين على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا ملقاة بجوار إحدى الترع بنطاق مركز بني مزار بمحافظة المنيا وأمرت بفتح تحقيق عاجل فيها.

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    أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, وزارة الصحة المصرية
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