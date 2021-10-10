إيلي أفيدار... خامس وزير إسرائيلي يزور الإمارات خلال أسبوعين

وصل إيلي أفيدار، وزير التخطيط الاستراتيجي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى الإمارات مساء اليوم الأحد.

وأفيدار هو خامس وزير إسرائيلي يزور الدولة الخليجية خلال أسبوعين، وفق ما أفادت به قناة "كان" الرسمية.

ومن المتوقع أن يجري أفيدار محادثات مع المسؤولين الإماراتين المعنيين بالتخطيط الاستراتيبجي.

השר לתכנון אסטרטגי, אלי אבידר, הגיע לאיחוד האמירויות - ביקור חמישי של שר במדינה בתוך שבועיים. אבידר יקיים בביקורו שיחות עם גורמים בממשל האמירתי@AmichaiStein1 — כאן חדשות (@kann_news) October 10, 2021

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة أن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج وصل إلى الإمارات في زيارة تستغرق 4 أيام يلتقي خلالها مسؤولين إماراتيين.

وأمس السبت، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وفدا من الوزراء الإسرائيليين سيسافر اليوم الأحد إلى الإمارات للمشاركة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في احتفال كبير بمناسبة ذكرى الاتفاقات الإبراهيمية.

وأوضحت الصحيفة: "الحدث الفريد الذي سيقام عمدا في مكان بعيد عن أبوظبي ودبي يومي الثلاثاء ويستمر يومين، سيحضره ممثلون من سبع دول في الشرق الأوسط: الإمارات وإسرائيل ومصر والأردن والبحرين والسودان والمغرب. وسيرأس الوفد الإسرائيلي الوزير ماتان كاهانا (وزير الشؤون الدينية). إلى جانبه الوزير عيساوي فريج والوزير إيلي أفيدار ونائبا الوزراء عيدان رول وآفي كارا وعضو الكنيست إميلي معطي".

والأسبوع الماضي، زارت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد أبو ظبي ودبي والتقت مع نظيرها الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزارت مسجد الشيخ زايد بأبوظبي، كما زارت جناح بلدها في معرض "إكسبو دبي 2020".

ووقعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولاحقا وقع البلدان سلسلة اتفاقات للتعاون المشترك في مجالات مختلفة بينها الطيران والتجارة والاستثمار والرياضة.

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