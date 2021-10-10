السفارة الأمريكية في اليمن تعلق على محاولة اغتيال محافظ ووزير بعدن

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الحكومة اليمنية نجاة لملس والسقطري من محاولة اغتيال جرى تنفيذها عبر تفجير سيارة مفخخة في عدن، جنوبي البلاد، أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وأعربت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن، كاثي ويستلي، عن استنكارها لمحاولة الاغتيال، مضيفة في بيان للسفارة على تويتر: "أتقدم بأحر التعازي لأسر القتلى وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت المسؤولة الأمريكية أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنجح في تقويض الجهود اليمنية والدولية لإنهاء هذه الحرب".

وجددت دعمها للحكومة اليمنية المؤقتة "لاستعادة الاستقرار وتحسين الحياة وسبل العيش لجميع اليمنيين".

رسالة من القائمة بأعمال السفير كاثي ويستلي بخصوص محاولة اغتيال محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية في عدن اليوم. pic.twitter.com/TxC1gNCZYS — US Embassy to Yemen السفارة الأمريكية في اليمن (@USEmbassyYemen) October 10, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وجّه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على ملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت موكب وزير الزراعة ومحافظ عدن.

وجاء الهجوم، بعد أيام قليلة على عودة رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، إلى عدن، بعد الخلافات التي حدثت مع المجلس الانتقالي الجنوبي وحديثه عن ضرورة توحيد الصف ونبذ الفرقة والعودة إلى اتفاق الرياض.