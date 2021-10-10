وزير النقل المصري يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

كشف وزير النقل المصري، كامل الوزير، مساء اليوم الأحد، عن حقيقة أنباء متداولة حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن الوزير أصيب بكورونا بعد عودته من زيارة عمل إلى إسبانيا.

إلا أن الوزير المصري نفى صحة هذه الأنباء في تصريحات لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وقال كامل الوزير: "اطمنوا، أنا في مكتبي من الصبح حتى الآن، وأزاول عملي".

وأضاف أنه يمارس عمله بشكل طبيعي منذ عودته من إسبانيا في الزيارة التي خصصت لتحديث منظومة السكك الحديدية.

وأوضح أن هناك خططا شاملة لتحديث المنظومة بما في ذلك من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات، والاتصالات ووحدة التحكم المركزي وتحويل المزلقانات إلى العمل إلكترونيا وتجديد القضبان، فضلا عن إعادة تأهيل وصيانة الجرارات وكل ما يمكنه الحد من حوادث القطارات والقضاء بشكل نهائي على تأخيرها عن المواعيد.

وخلال زيارته إلى إسبانيا تفقد وزير النقل المصري 6 قطارات مكيفة جديدة يجرى تصنيعها لمصر وفقا للعقد المبرم مع شركة "تالجو" الإسبانية بقيمة 157 مليون يورو.

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