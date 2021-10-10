الأرصاد المصرية تتوقع سقوط أمطار في بعض المناطق

توقع خبراء الأرصاد الجوية في مصر أن يسود طقس حار نهارا في عدد من المناطق بالبلاد بينما يكون شديد الحرارة في أماكن أخرى، خلال أسبوع.

ووفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوبي البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وأن يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأعلن خبراء الهيئة سقوط أمطار رعدية غدا الإثنين على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة بنسبىة 40 % تقريبا.

وكذلك توقع الخبراء سقوط أمطار بعد غد الثلاثاء على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تظهر هذا الأسبوع في الصباح الباكر شبورة مائية حتى الساعة السابعة صباحا على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية في مدن القناه ووسط سيناء.

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