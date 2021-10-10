رئيس الوزراء المصري: نرفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج

جدد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، موقف مصر بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، مشددا على رفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وعقد مدبولي ونظيره اليمني معين عبد الملك، اليوم، جلسة مباحثات موسعة، بمقر مجلس الوزراء المصري، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحسب "بوابة الأهرام"، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء، والمسؤولين من الجانبين.

وقال مدبولي إن مصر تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وأنها ترفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وشدد مدبولي على أن بلاده ترفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب، وتؤكد ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

ولفت رئيس الوزراء إلى حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب.

وفي السياق نوه مدبولي إلى خطورة تداعيات الخزان النفطي العائم "صافر"، الذي يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وشدد رئيس الحكومة المصرية على ضرورة حشد الجهود لمواجهة هذه الكارثة البيئية، لافتا إلى استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

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