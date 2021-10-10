مركز إقليم كردستان العراق يعلن نسبة المشاركة وعدد المصوتين

كشف مسؤول إعلام مكتب انتخابات مركز إقليم كردستان، أحمد مازن يوسف، اليوم الأحد، أن نسبة التصويت العام في الانتخابات التشريعية داخل أربيل بلغت 43%.

وأفاد يوسف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن عدد المصوتين في الاقتراع العام للانتخابات التشريعية في أربيل "مركز إقليم كردستان العراق"، بلغ (502.773) ناخب حسب تقرير إغلاق مراكز الاقتراع.

ولفت المسؤول إلى أن عدد الناخبين الكلي في مدينة أربيل يبلغ (1.159.750) ناخب.

وحسب تقرير منتصف اليوم للاقتراع العام، كانت نسبة المشاركة في الانتخابات في مدينة أربيل 18%، وبلغ عدد المصوتين (216.035) ناخب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا للانتخابات العراقية، عماد جميل في تصريح خاصة لمراسلتنا في العراق، أن الإقبال على مراكز الاقتراع العام للانتخابات التشريعية بمستوى متوسط.

ويخوض الانتخابات التي انطلقت للتصويت العام اليوم الأحد، ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.