موعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية

قال مصدر من مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد أنه يجري حاليا مطابقة العد اليدوي للأصوات بالإلكتروني.

وحسم المصدر لوكالة بغداد الإخبارية موعد إعلان النتائج، سيكون في الثالثة ظهر الغد.

وأصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية أوامرها بتشديد الحراسة حول مراكز الاقتراع والتسجيل ومخازن مفوضية الانتخابات بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات.

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عبر حسابه بموقع "تويتر" تعليقا على انتهاء مدة التصويت في الانتخابات: "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

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