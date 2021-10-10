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    القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021

    "أنصار الله" اليمنية تعلق على الحوار الإيراني- السعودي

    © AFP 2021
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    اعتبرت حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، أن المفاوضات الجارية بين إيران والسعودية، من شأنها إخماد بؤر التوتر في المنطقة.

    القاهرة- سبوتنيك. وأكدت الحركة على ضرورة إيقاف عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 7 أعوام.

    مقر الأمم المتحدة في نيويورك
    © AP Photo / Mary Altaffer
    الأمم المتحدة: المحادثات بين السعودية وإيران مهمة للغاية

    وقال وزير الخارجية في "حكومة الإنقاذ"، هشام شرف عبد الله، خلال لقائه سفير إيران في صنعاء حسن ايرلو، إن "الحوار الإيراني -السعودي الجاري حالياً من شأنه أن يسهم في إطفاء بؤر التوتر والاستقرار في المنطقة".

    وأضاف الوزير، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، أن "أي ترتيبات أو تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج لا يمكن أن تتم دون إنهاء العدوان العسكري (في اشارة إلى عمليات التحالف العربي) على اليمن، ورفع الحصار الشامل المفروض على البلاد، وإعادة فتح كل المعابر البرية والبحرية والمطارات وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي".

    وأشار شرف إلى "جهود وتحركات حكومة الإنقاذ باتجاه تطوير التعليم وخاصة الجامعي، بعد 7 سنوات من الحرب العدوانية والحصار المفروض على استقدام المعامل والمختبرات والأجهزة التعليمية من قبل قوى العدوان (يقصد دول التحالف)".

    وأعرب عن "الأمل في أن يتم الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في الجوانب العلمية والفنية المختلفة، بما في ذلك الاستفادة من تطور وخبرات الجامعات الإيرانية وافتتاح فروع لها في اليمن".

    من جانبه، جدد السفير الإيراني، "التأكيد أن لا حل عسكرياً يمكن أن يكتب له النجاح في اليمن"، مشدداً على "أن الحل السياسي السلمي هو الحل الوحيد".

    وسبق وأكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد الماضي، إجراء الرياض محادثات مع طهران خلال الشهر الماضي.
    في وقت أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، على أن المحادثات مع السعودية، متواصلة على أفضل وجه، وأنها مستمرة في بغداد وشملت قضايا إقليمية.
    وانخرطت إيران والمملكة العربية السعودية، في محادثات على أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان، بعد قطع العلاقات في عام 2016.

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    الكلمات الدلالية:
    المملكة العربية السعودية, أخبار اليمن الأن, أخبار إيران
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