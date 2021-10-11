سقوط حافلة ركاب بنهر النيل من أعلى كوبري شمال غرب القاهرة

سقطت حافلة ركاب، "سيارة ميكروباص" يوم الأحد بنهر النيل من أعلى كوبري بمحافظة الجيزة، شمال غرب القاهرة.

وذكر موقع المصري اليوم الإلكتروني، أن سيارة ميكروباص سقطت بنهر النيل أثناء سيرها أعلى كوبري الساحل، بضاحية إمبابة بمحافظة الجيزة، شمال غرب القاهرة.

وقال إن رجال الإنقاذ النهري يكثفون جهودهم للبحث عن ضحايا الحادث وأي ناجين.

ويتوقع أن تستغرق جهود البحث عن الضحايا وقتا، نظرا لإمكانية استقرار الحافلة بركابها في قاع النيل، ما يمثل عائقا أمام جهود البحث، وذلك بحسب شهود عيان.

ووفقا لتقارير تلفزيونية، فإن قوات الإنقاذ قامت بالاستعانة بكراكة عملاقة للبحث عن الميكروباص، فضلا عن الضفادع البشرية، ولم يتم العثور على أي شيء، مؤكدة أن أمل العثور على ناجين من الحادث بات ضعيفا جدا.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن قائد السيارة كان يقودها بسرعة زائدة، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيده وانقلبت من أعلى الكوبري أثناء توجهه من منطقة إمبابة بالجيزة، وصولا إلى القاهرة باتجاه ميدان التحرير.

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