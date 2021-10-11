حريق ضخم في منشأة نفطية جنوبي لبنان

واندلع الحريق في أحد خزانات المنشأة، حيث شاهد أهالي المنطقة دخانًا كثيفًا ولهبًا يتصاعد من الخزان.
Additional footage of the fire in the al zahrni facility #الزهراني pic.twitter.com/XcDOXGqM19— LEB news 🇱🇧 (@HusseinS2004) October 11, 2021
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الجيش يعمل على إخلاء محيط الحريق تخوفًا من وقوع انفجار، نتيجة تمدد النيران.
خزان بنزين يشتعل في منشآت الزهراني pic.twitter.com/8kK8lOvpYZ— ﮼فؤاد ﮼خريس (@fouadkhreiss) October 11, 2021
ولا معلومات رسمية حتى الآن عن أسباب الحريق.
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