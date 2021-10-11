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    إعلام: بشرى للمسافرين الأردنيين المتوجهين إلى بريطانيا

    © AFP 2021 / Niklas Halle'n
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    دخل قرار الحكومة البريطانية بإلغاء الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الأردن الحاصلين على اللقاحات المعتمدة، اليوم الاثنين، حيّز التنفيذ.

    وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن السلطات البريطانية، اعترفت باللقاحات التي يستخدمها الأردن.

    رئيس وزراء الأردن ووزير الدفاع الأردني بشر الخواصنة يلتقي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت، لبنان 30 سبتمبر 2021
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    إعلام: وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل مرتقب

    وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللقاحات مُدرجة في القائمة المعتمدة لدى السلطات الصحية في بريطانيا، بحسب موقع "عمون".

    وأوضح الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي سابق، أن قرار بريطانيا جاء نتيجة اتصالات مكثفة أجرتها الوزارة.

    ولفت إلى أن هذه الاتصالات جاءت بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية، عبر سفارة الأردن في لندن مع الجهات المختصة خلال الأسبوعين الماضيين.

    وأوضح المسؤول الأردني أن مواطنيه الحاصلين على جرعتي لقاح من "فايزر" أو "أسترازينيكا" أو "موديرنا" لن يحتاجوا لعزل أنفسهم عند وصولهم إلى بريطانيا.

    من جانبها، كتبت السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند، على حسابها في موقع "تويتر"، أن المسافرين الأردنيين المطعمين بالكامل بلقاحات Pfizer أو AstraZeneca أو Moderna لن يكونوا بحاجة لعزل أنفسهم عند وصولهم إلى إنجلترا.

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