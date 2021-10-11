العراق: إلقاء القبض على نائب زعيم تنظيم "داعش"

أعلن العراق، اليوم الاثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول، إلقاء القبض على نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونشر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، يعلن فيها القبض على سامي جاسم، نائب زعيم "داعش" السابق ومسؤول التمويل في التنظيم الإرهابي.

في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات،كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود،للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي،

بوركت سواعد الأوفياء

عاش العراق — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 11, 2021

​وقال الكاظمي في تغريدته: "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود".

وتابع بقوله: "تم إلقاء القبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي، بوركت سواعد الأوفياء، عاش العراق".

يشار إلى أن العراق كان أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.