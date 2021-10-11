السعودية... فيديو متداول لسائق مركبة يسير عكس الاتجاه ويصطدم بالسيارات

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصا يقود سيارة عكس اتجاه السير ويصطدم بعدد من السيارات في السعودية.

ونشر حساب على موقع "توتير" يحمل اسم "هانتر"، مقطع الفيديو، وعلق عليه بقوله إن "قائد مركبة متهور" سار عكس اتجاه السير في شارع أبو بكر بالرياض واصطدم بعدد من السيارات.

وأشار إلى أن عددا من المارة وسائقي المركبات التفوا حول سائق السيارة بعد توقيفه.

وثق مقطع فيديو قيام قائاد مركبة متهور بعكس السير في شارع أبو بكر بالرياض ويصدم عدداً من السيارات.



وأظهر الفيديو المتداول قيام قائد سيارة يبدو أنه في حالة غير طبيعية وهو يسير عكس اتجاه السير ويصدم السيارات متعمداً.

وتجمع عدد من المارة وقائدي المركبات حول السائق المتهور بعد إيقافه pic.twitter.com/tzK5VX6aeO — 𝓗𝓾𝓷𝓽𝓮𝓻 (@eusticehunter) October 10, 2021

​من جانبها، علقت إدارة المرور السعودية على الواقعة بنشر صور للمركبة المخالفة في تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر".

إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد مركبة يقوم بالقيادة عكس السير والاصطدام بعدة مركبات ، فقد تم ضبطه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة في النظام. pic.twitter.com/gjDZiLMBlr — المرور السعودي (@eMoroor) October 10, 2021

​وقالت الإدارة إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يُظهر قائد مركبة يقوم بالقيادة عكس السير والاصطدام بعدة مركبات، فقد تم ضبطه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.