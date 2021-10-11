تسجيل
09:42 GMT11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تلاميذ خلال استراحة في مدرسة مهابة في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018

    مصر: 80% من المعلمين في المدارس تم تطعيمهم بلقاحات كورونا

    © AFP 2021 / Mohamed el-Shahed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1050004262_0:223:3076:1953_1200x675_80_0_0_ce52009d772729c6237e87dd01415c91.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110111050399814-%D9%85%D8%B5%D8%B1-80-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الاثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول، أنها نجحت في تطعيم 80% من المعلمين في المدارس على مستوى الجمهورية بلقاحات كورونا مع بداية العام الدراسي.

    وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رضا حجازي، في تصريحات لبوابة "الأهرام" المصرية، إلى أن تلك النسبة معقولة جدا، وتعكس وعي المعلمين بأهمية التلقيح لحماية أنفسهم وأسرهم وطلابهم من الوباء.

    وقال حجازي إنه أيام قليلة وسيتم الانتهاء من تلقيح جميع المعلمين، ومن لم يسجل لتلقي اللقاح.

    حارس مدرسة يفحص طالبا في الثانوية العامة قبل دخوله قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    قبل أيام من الدراسة... تصريحات جديدة من وزير التعليم المصري بشأن الحضور في المدارس

    ولفت إلى أن المعلمين الذين لن يأخذوا التطعيمات، سيشترط عليهم إجراء مسحة طبية مرتين أسبوعيا، للسماح لهم بممارسة مهامهم التعليمية داخل المدارس، لإتمام العام الدراسي بشكل آمن على جميع أفراد المنظومة التعليمية.

    وشدد المسؤول المصري على أن هناك استجابة من المعلمين للتسجيل وتلقي اللقاح، ليبعثوا رسالة للمجتمع تشجع الجميع على نفس التصرف، لأن المعلم قدوة حسنة ومثل أعلى.

    ونوه إلى أنه بعد نهاية فترة معينة، سيمنع أي موظف من الدخول إلى مقر عمله من دون تلقي اللقاح، واصفا هذا الأمر بأنه "كلام نهائي".

    وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، إن ابتعاد الطلاب عن المدارس فترة جائحة كورونا تسبب في أذى تعليمي للطلاب.

    وأكد الوزير في تصريحات نقلها موقع "أخبار اليوم"، أن "الموقف لا يحتمل تأجيل الدراسة مرة أخرى".

    وأوضح الوزير بأن "بعد الطلاب عن المدارس في السنتين الماضيين بسبب كورونا، أذى التلامذة تعليميا، وتسبب في فجوة تعليمية خطيرة أضرت بتكوين التلميذ العلمي خاصة تلاميذ الصفوف الأولى".

    وشدد الوزير على أن الدراسة ستكون منتظمة هذا العام، وسيتم تسجيل الحضور والغياب، وعقد الامتحانات داخل المدارس وليس في المنازل.

    ولفت الوزير إلى تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بانحسار الموجه الرابعة لفيروس كورونا، و"بالتالي الوضع مستقر ولا داعي للخوف على الطلاب"، مؤكدا في الوقت ذاته على تشديد الإجراءات الاحترازية في المدارس.

    وسبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد في جميع المدارس الحكومية والخاصة (2021/ 2022) سيبدأ السبت 9 أكتوبر/تشرين الأول، وستكون الدراسة طوال أيام الأسبوع.

    انظر أيضا:

    الصحة المصرية: لن يسمح لأي معلم بدخول المدارس من دون الحصول على اللقاح
    التعليم المصرية تكشف عدد أيام الحضور في المدارس خلال العام الدراسي المقبل 
    وزير التربية والتعليم في مصر يكشف حقيقة حضور الطلاب إلى المدارس 3 أيام فقط
    قبل أيام من الدراسة... تصريحات جديدة من وزير التعليم المصري بشأن الحضور في المدارس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أطفال يحضرون اليوم الأول من المدرسة في قرية بريف إدلب شمال غرب سوريا، 9 أكتوبر 2021.
    أول يوم دراسي في محافظة إدلب السورية
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك