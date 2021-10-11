ولي عهد الأردن يعلن شفاءه من كورونا وينشر أول صورة بعد التعافي

أعلن ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، عن شفائه من فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء إعلان الأمير الحسين من خلال حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إذ شارك، مساء أمس الأحد، أول صورة له في مكتبه بعد خروجه من العزل المنزلي.

وأرفق ولي عهد الأردن مع صورته رسالة هي: "الحمد لله الذي هو أهله، عدنا والعودُ أحمدُ اليوم، في المكتب بعد الخروج من الحجر المنزلي".

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وكان الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أكد في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، في أول الشهر الجاري، أنه لم يواجه أعراضا خطيرة لفيروس كورونا، بسبب تلقيه اللقاح المضاد في مطلع العام الحالي، لكنه لفت إلى أنه يشعر ببعض الإرهاق بسبب الفيروس التاجي.

كما صرح أن الحالة الصحية لوالده العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ووالدته الملكة نور العبد لله في أفضل حال، وأن نتائج فحوصاتهما الأخيرة كانت "سلبية".

وطلب ولي عهد الأردن من كل محبيه ألا ينسوه من دعواتهم بالشفاء.

وذكر الديوان الملكي الأردني وقت إعلانه عن إصابة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بـفيروس كورونا، أنه مصاب بأعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدا، وأن والده ملك الأردن، عبد الله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، سيخضعان للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام.

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