الأردن... الكشف عن موعد التعديل الوزاري والحقائب الجديدة

كشفت مصادر أردنية مطّلعة عن موعد التعديل الوزاري الجديد لحكومة رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وعدد الحقائب التي سيطالها التعديل.

وقالت قناة المملكة الرسمية، إنه من المرجح أن تصدر خلال ساعات قليلة "الإرادة الملكية السامية"، موافقة على إجراء التعديل الوزاري.

من جانبه، قال أحمد الصفدي نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) الأردني إن رئيس الوزراء أبلغ المجلس باستحداث وزارة للاستثمار.

وأشار في تصريح متلفز للقناة، إن التعديل الجديد سيشمل 8 حقائب وزارية، لافتا إلى أن من بينها التربية والتعليم والعمل والإعلام والصناعة والتجارة.

ولفت إلى أن الإعلان عن التعديل الوزاري متوقع خلال حوالي ساعتين، لافتا إلى أنه لن يشمل دمج حقائب وزارية.

وبحسب الصفدي، فإن التعديل الجديد، أخذ ببعض الاعتبارات "كالمناطق والمحاصصة في بعض الحقائب عند تعديل الحكومة وتشكيلها".

التعديل الوزاري يشمل نحو 8 حقائب واستحداث وزارة للاستثمار.. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يتحدث للمملكة عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب على حكومة بشر الخصاونة#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/TAYso2Pxbm — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 11, 2021

وأمس الأحد، قدّم الوزراء الأردنيون استقالاتهم لرئيس الوزراء تمهيدا لتعديل هو الرابع على حكومة الخصاونة منذ تشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.