البرهان: لا حل للوضع الراهن في السودان إلا بحل الحكومة الحالية

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إنه لا حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم.

جاء ذلك في كلمة له خلال مخاطبته قيادات المنطقة العسكرية في مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، بحسب وسائل إعلام سودانية بينها صحيفة "الراكوبة" و"المشهد السوداني" و"السوداني".

وقال البرهان إنه : "يجب الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاة مستقل ولا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة".

وطالب رئيس مجلس السيادة بتشكيل برلمان يمثل كل الشعب ما عدا المؤتمر الوطني المنحل، داعيا إلى "توسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية".

ولفت إلى أن المكون العسكري رفض محاولات المدنيين لاستمرار الشراكة بشكلها السابق .

وكانت الخلافات بين جناحي الحكم في السودان المكون المدني والعسكري قد تفاقمت مؤخرا على خلفية الأزمة في شرق السودان، وإغلاق ناظر البجا محمد الأمين ترك وأنصاره مواني وطرق شرق السودان ما قاد إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتعذر نقل الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية.