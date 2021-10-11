رسالة من أمير قطر بشأن تخريج أولى دفعات كلية الطب

وجّه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى أولى دفعات كلية الطب في بلاده.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه "يبارك لخريجي الدفعة 44 من جامعة قطر، وخاصة الدفعة الأولى من خريجي كلية الطب، والذين يشكلون إضافة مهمة لقطاعنا الصحي الذي بذل جهودا مقدرة في مواجهة (كوفيد-19)".

وتابع أمير قطر، مشيرا إلى أن "إنشاء كلية الطب في جامعتنا الوطنية يأتي ضمن خطط قطر الاستراتيجية في توطين دراسة الطب بالإضافة إلى التخصصات الأخرى".

أبارك لخريجي الدفعة ٤٤ من #جامعة_قطر، وخاصة الدفعة الأولى من خريجي كلية الطب، والذين يشكلّون إضافة مهمة لقطاعنا الصحي الذي بذل جهودا مقدرة في مواجهة كوفيد-١٩. إن إنشاء كلية الطب في جامعتنا الوطنية يأتي ضمن خطط قطر الاستراتيجية في توطين دراسة الطب بالإضافة إلى التخصصات الأخرى. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 11, 2021

​وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني شهد، اليوم الاثنين، حفل تخريج دفعة 2021 من طلاب جامعة قطر، والذي أقيم بمجمع الرياضات والفعاليات في الجامعة.

وتخلل الحفل كلمة ألقاها رئيس جامعة قطر، الدكتور حسن راشد الدرهم، الذي أشاد بإجراء انتخابات أول مجلس شورى قطري، واعتبرها "استحقاقا دستوريا وهو ما يشكل بداية لحقبة جديدة في مسيرة النهضة الشاملة لوطننا الغالي قطر"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما نوه الدرهم بجهود قطر وحكومتها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، ونجاح جامعة قطر في مواصلة أداء رسالتها وأدوارها دون الإخلال بالإجراءات الوقائية .

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