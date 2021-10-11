قوة مشتركة روسية جزائرية تحرر مدينة من مسلحين

جرت المرحلة الأخيرة من التدريبات المشتركة بين روسيا والجزائر في حقل تارسكوي التدريبي في أوسيتيا الشمالية، جنوب غربي روسيا، حيث قام الجنود خلالها بإتمام سيناريو تحرير مدينة من مسلحين محتملين.

قام الجنود بأداء إجراءات لتنظيم الكمائن ونقاط المراقبة وأفراد التمويه والمعدات العسكرية، وفقًا لتقارير القطاع العسكري الجنوبي، حسب تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا".

شارك في رسم الحلقة الطيران وناقلات الجند المدرعة ومركبات قتال المشاة "بي إم بي-3" ومنصات المدفعية ذاتية الدفع "إم إس تي ايه-إس".

في المجموع، شارك نحو 200 جندي من البلدين في التدريبات، وشارك فيها حوالي 40 مركبة حربية.

وتصنف "بي إم بي-3" كمركبة قتالية مدرعة سوفييتية وروسية مجنزرة مصممة لنقل الأفراد إلى خط المواجهة، وزيادة قدرتهم على الحركة والتسلح في ساحة المعركة في ظروف استخدام الأسلحة النووية وتنسيق العمليات المشتركة مع الدبابات في المعركة.

وصممت مركبة " إم إس تي ايه-إس " لتدمير بطاريات المدفعية والهاون والدبابات وغيرها من المعدات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات والقوى العاملة وأنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي ومراكز القيادة وكذلك لتدمير التحصينات الميدانية، ويمكنها إطلاق النار على الأهداف المرصودة وغير المرصودة من المواقع المغلقة والنيران المباشرة، ويمكنها أداء مهامها في الظروف الجبلية.