وزير ليبي يدعو لحل مشاكل السجناء الليبيين في مصر

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، في الحكومة الليبية، سلامة الغويل، أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمع المدني لإنجاح جهود حل مشاكل السجناء الليبيين في مصر.

وأفادت الوزارة ببيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن الغويل التقى، اليوم الإثنين، المهندس ناصر القبي المدير التنفيذي لمؤسسة "أجيال" للتنمية وحقوق الإنسان، وعز الدين غميض، مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، لبحث سبل التعاون مع المؤسسة فيما يخص السجناء الليبيين في مصر.

ولفت البيان إلى أن اللقاء يأتي في إطار عمل اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع الجالية الليبية المقيمة في مصر بناء على قرار المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 299.

وبحسب البيان قال الغويل إنه سيتم إشراك مؤسسة أجيال في عمل اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع الجالية الليبية في مصر، انطلاقا من أهداف المؤسسة الرامية إلى الحفاظ على الحريات وحماية حقوق الإنسان.

لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر للوقوف على الإجراءات القانونية للسجناء الليبين والإطلاع على الأسباب التي أدت لحجر حريتهم والاستفسار عن أحوالهم الصحية والنفسية لمساعدتهم وتخفيف معاناتهم.

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