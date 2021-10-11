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    مقتدى الصدر يوجه دعوة لأنصاره عقب خوض الانتخابات

    © AP Photo / Jaber al-Helo
    العالم العربي
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    طلب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، من أنصاره الاحتفال بالحصول على الكتلة الأكبر في الانتخابات العراقية، لافتا إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ومؤكدا أن كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة.

    بغداد - سبوتنيك وقال مقتدى الصدر، في كلمة متلفزة، بعد تصدر التيار الصدري النتائج الأولية بالانتخابات العراقية بحصد 73 مقعدا، اليوم الاثنين

    "من الآن وصاعدا يجب حصر السلاح بيد الدولة".

    وأكد الصدر ترحيب بلاده بكل السفارات شرط أن تلتزم بدورها ولا تتدخل في الشأن العراقي "كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة"، ومتابعا "أي تدخل سيكون لنا موقف دبلوماسي أو ربما شعبي".

    زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
    © AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
    الصدر يؤكد أنه يتابع كل التدخلات الداخلية والخارجية التي تطول استقلالية العراق
    كما أشار الصدر إلى حرصه على توحيد صفوف العشائر ونعطيهم الدور الفاعل في حماية العراق.

    وكان زعيم التيار الصدري قد طالب، في وقت سابق اليوم، مفوضية الانتخابات الإسراع في إعلان نتائج الانتخابات والنظر في الطعون القانونية لبعد كل الفرص عن المتربصين بالعملية السياسية".

    وخاض الانتخابات التي انطلقت للتصويت العام، أمس الأحد، ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

    وأجريت الانتخابات في 8273 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وشارك فيها 1249 مراقبا دوليا و147152 مراقبا محليا، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي.

    انظر أيضا:

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