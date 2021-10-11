وزير خارجية الأردن يناقش مع نظيره الإيراني تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

تلقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ناقش الوزيران خلاله العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بجانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن الوزيرين بحثا في الاتصال النادر: "الجُهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، والاتصالات ومسارات الحوار التي تشهدها المنطقة لحل الخلافات، وبناء علاقات إقليمية تُكرس الأمن والاستقرار، وتخدم مصالح جميع شعوبها ودولها".

تلقى @AymanHsafadi اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان @Amirabdolahian، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وسُبل تطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك. pic.twitter.com/vtBvloin5l — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) October 11, 2021

كما أكّد الصفدي أن "المملكة تعمل دائماً من أجل الحوار، وتريد علاقات إقليمية صحية، قائمة على مبدأ حُسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".