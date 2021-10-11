حمدوك يعقد اجتماعا وزاريا بشأن الهجرة المرتبطة بالإرهاب

عقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اجتماعا وزاريا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية، التي ترتبط بأنشطة إرهابية وما تقوم به الأجهزة الأمنية لضبط عمليات الدخول والخروج من البلاد.

ذكر ذلك مكتب رئيس وزراء السودان في عدة تدوينات على "تويتر"، اليوم الاثنين.

وقال إن حمدوك ترأس الاجتماع الوزاري الدوري اليوم الاثنين، لبحث الوضع الأمني في السودان، بحضور عدد من الوزراء بينهم وزيرا الدفاع والداخلية ومدير شرطة العاصمة الخرطوم.

استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل بشأن الوضع الأمني بالبلاد واطمأن على احتواء كافة الأحداث التي شهدتها كل من مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل ودنقلا حاضرة الولاية الشمالية والسنوط بغرب كردفان وسنار. pic.twitter.com/eydE1iPXAM — مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) October 11, 2021

وبحث حمدوك، خلال الاجتماع، تفاصيل الأوضاع الأمنية في البلاد، وما آلت إليه أحداث مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل وفي دنقلا حاضرة الولاية الشمالية والسنوط في غرب كردفان وسنار.

وبحث رئيس الوزراء السوداني تطورات الأوضاع المتعلقة بأزمة الهجرة غير الشرعية ودور وزارة الداخلية في التعامل مع الهجرة غير الشرعية المرتبطة بالإرهاب عن طريق التحكم في دخول وخروج الأشخاص من وإلى السودان.

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