السيسي: عملنا خلال مؤتمر شرم الشيخ في 2018 على صياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول، أن مصر عملت بصورة حثيثة، خلال عقدها مؤتمر شرم الشيخ عام 2018، على صياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال كلمة مسجلة بالدورة الـ15 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي أكد فيها حاجة العالم لتعزيز جهوده لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، وجعلها أكثر استدامة ووعيا، نشرتها صحيفة "الأهرام" المصرية.

ولفت الرئيس المصري إلى أن الرئاسة المصرية، نجحت خلال مؤتمر شرم الشيخ في 2018، في تحقيق إنجازات ملموسة بشأن التنوع البيولوجي.

وأعرب السيسي عن سعادته للمشاركة في أعمال الدورة الـ15، مقدما الشكر للصين على تنظيمها الدورة، رغم التحديات الكبرى التي تواجه العمل المتعدد الأطراف، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأردف بقوله "نحن نعيش حاليا مرحلة دقيقة في تاريخ البشرية، تتطلب منا بذل جهود حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام والتى زادت من حدتها جائحة كورونا".