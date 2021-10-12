هزة أرضية في مصر يشعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات

شعر سكان العاصمة المصرية، القاهرة، وعدد من محافظات البلاد بهزة أرضية ظهر اليوم الثلاثاء.

ووقعت الهزة الأرضية التي استتمرت لثوان وشعر بها سكان الأدوار العليا على وجه الخصوص نحو الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، بحسب بوابة الأهرام.

ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى اللحظة من الشبكة القومية للزلازل، قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقيالس ريختر شعرت به معظم محافظات الجمهورية.

وأوضح في تصريح لموقع مصراوي أن الزلزال مركزه جزيرة كريت بالبحر المتوسط، مضيفا أن هناك بيان رسمي سيصدر في وقت لاحق حول التفاصيل.