صور تظهر حضور ملك الأردن في حفل زفاف أميرة

وعقد الحفل الثلاثاء الماضي، إلا أن الأميرة دينا بنت رعد، والدة العروس، نشرت أمس عبر حسابها الرسمي مجموعة من الصور للحفل، وفيه يظهر مشاركة ملك الأردن في مراسم عقد القران.

وبحسب وكالة عمون الأدرنية، عقد القران في منزل الأمير مرعد، وحضره الأمير رعد بن زيد، وعدد من أمراء وأميرات الأسرة المالكة في الأردن.

والأميرة شيرين هي الابنة الكبرى للأمير مرعد بن رعد بن زيد، الذي يشغل حاليا مجموعة من المناصب في المملكة من بينها كبير أمناء في الديوان الملكي الهاشمي، وتولى هذا المنصب بقرار من الملك عبد الله بداية العام الجاري.