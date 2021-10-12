انتهاكات مأساوية بحق المهاجرين الأفارقة في طرابلس من قبل القوات الأمنية الليبية... صور

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا صور ومقاطع فيديو لممارسات غير إنسانية لقوات الأمن الليبية بحق مهاجرين أفارقة في العاصمة طرابلس.

وقام مواطنون ليبيون بنشر صور عن المعاملات "الوحشية" لقوات الأمن الليبية بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة في العاصمة طرابلس.

ALERT FROM LIBYA

The situation is getting worse than we are saying ,Because black refuges are been srown away in dumpsters and there are people been held by smugglers and burned alive also the libyan police are hiding dead body's behind police trucks we call up on the world.. pic.twitter.com/B1M7Zq25W1 — Simon Kidane (@SimonKi34733887) October 11, 2021

وقال شهود عيان لموقع روسي أن المسؤولين الأمنيين في طرابلس يستمرون البحث عن المهاجرين الهاربين من مركز احتجاز في منطقة غوط الشعال، حيث فر مئات الأشخاص في 8 أكتوبر/تشرين الأول في اتجاه مجهول.

وشهدت شوارع العاصمة الليبية، طرابلس، أمس الجمعة، فرار آلاف المهاجرين غير الشرعيين من مراكز الاحتجاز، وسط تحذيرات من مخاطر كبيرة إثر عملية الهروب.

وحسب مصادر ميدانية لـ"سبوتنيك"، فإن بعض المهاجرين تعرضوا لإطلاق نار خلال عملية الهروب، فيما فر الآلاف منهم خارج المدينة.

ولم تستبعد المصادر أن تكون عملية الهروب دبرت عن قصد، من أجل إرباك المشهد في العاصمة، خاصة في فترة التحضير للعملية الانتخابية.