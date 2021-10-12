قطر: الاعتراف بحركة طالبان ليس أولوية بل التواصل معها هو المهم

قال مسؤول قطري، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول، إن الاعتراف بحركة "طالبان" ليس أولوية الآن، بل الوضع الإنساني في أفغانستان هو الأولوية حاليا.

ولفت مطلق القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن المهم حاليا هو التواصل مع حكومة حركة طالبان، المحظورة في روسيا.

وتابع بقوله "قطر تعتقد أن الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان ليس أولوية الآن، وأن التركيز يجب أن ينصب على التعامل مع الإدارة الجديدة ومعالجة القضايا الإنسانية".

واستمر قائلا "نعتقد أن هذا (الاعتراف) ليس أولوية. ما هو أكثر من أولوية ونحن نتحدث الآن هو العمل الإنساني والتعليم وحرية المرور للركاب".

بالأمس، صرحت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، أن وفدي الولايات المتحدة والحركة اتفقا، خلال اجتماع بالدوحة، على استمرار المناقشات مستقبلا إذا لزم الأمر، كونها فرصة جيدة للتفاهم.

وجاء ذلك بعد حوار استمر يومين، ناقشا خلاله القضايا السياسية بشكل معمق، وتعهد الجانب الأمريكي بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني فضلا عن تسهيلات للمنظمات الإنسانية الأخرى.

وأشار متحدث باسم الحركة إلى أن الوفدين اعتبرا التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة، أفضل طريقة لحل المشكلات العالقة بين الطرفين.