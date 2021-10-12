الجزائر العاصمة تشهد انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا وتسجل 4 حالات جديدة فقط

سجلت ولاية الجزائر انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 4 حالات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة.

وبحسب موقع "النهار" الجزائري يأتي هذا الانخفاض في إطار سلسلة من الانخفاضات شهدتها العاصمة الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه وفقا لأرقام وإحصائيات وزارة الصحة سجلت جميع الولايات 98 إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الموقع إنه اعتمادا على أرقام وزارة الصحة الجزائرية فالعاصمة سجلت خلال شهر أكتوبر الجاري ما بين 6 و7 إصابات يوميا بالفيروس، بينما كانت في وقت سابق عن هذا الشهر تسجل أكثر من 50 إصابة يوميا.

وأوضح الموقع بأن ولاية الجزائر العاصمة سجلت بتاريخ 3 أكتوبر الماضي 7 حالات مؤكدة بكورونا، بينما سجلت في أيام 7 و8 و10 من نفس الشهر 6 إصابات فقط، وتسجيلها اليوم 4 حالات يؤكد على تراجع الإصابات في البلاد.

ولفت الموقع إلى أن ولاية الجزائر العاصمة تبقى في الصدارة من حيث إجمالي الإصابات بالولايات بتسجيل 33169 حالة مؤكدة، "إلا أن إنخفاض عدد الإصابات فيها يبقى مستمرا مقارنة بولايات أخرى".

وأشار الموقع إلى أن ترجع الإصابات في ولاية الجزائر العاصمة يمكن أن يكون سببا في قرار الحكومة الجزائرية بشأن الحجر الصحي فيها، والمفعل من الساعة 11 ليلا، وحتى الـ5 صباحا.