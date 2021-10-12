تدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط في السعودية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة.

وخلال اليومين الماضيين تعرضت المملكة لمحاولات هجوم، إذ اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين حاولتا استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

كما أعلن التحالف يوم الأربعاء، تدمير 3 زوارق بحرية مفخخة كانت مجهزة لتنفيذ عمليات عدائية، وذلك خلال استهداف لمواقع تفخيخ وإطلاق الزوارق في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.

يتبع...