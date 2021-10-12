رئيس البرلمان اللبناني يجدد التمسك بإقرار الكوتا النسائية في الانتخابات المقبلة

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة المرأة وإقرار الكوتا النسائية لا يخلان بالتوازن الطائفي، إنما يكرسان التوازن الإنساني. لافتاً إلى أن إقرار الكوتا النسائية لا يمثل خرقاً لاتفاق الطائف.

وقال بري أمام وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إنه "لا يعقل لأي دولة أو مجتمع في العالم أن يهمل نصفه الإنساني، ولا يمكن أن يفهم هذا التمادي في الظلم للمرأة وإنكار حقها في المشاركة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع".

وجدد التأكيد على أن "كتلة "التنمية والتحرير" النيابية متمسكة باقتراح القانون المتعلق بإقرار الكوتا النسائية وسوف يطرح على التصويت في أول جلسة تشريعية.

وكانت الكتل النيابية في مجلس النواب اللبناني قد رفضت في وقت سابق إقتراح قانون الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية المقبلة، والذي يهدف إلى تفعيل وضمان مشاركة المرأة في مجلس النواب، المقدم من النائب عناية عز الدين.