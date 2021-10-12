رفعت الأسد في أول ظهور بعد عودته إلى سوريا... صورة

كشفت حفيدة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، عن أول ظهور لجدها بعد عودته إلى سوريا.

وشاركت شمس الأسد صورة بصحبة جدها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بعد عودته إلى الوطن.

وكتبت حفيدة رفعت الأسد مع الصورة: "يدا بيد"، وقوبلت الصورة بتهاني على عودته إلى وطنه سالما.

وحرصت حفيدة رفعت الأسد على توجيه الشكر إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، لسماحه بعودة جدها إلى وطنه بعد غياب 30 عاما.

وكتبت في منشور لها عبر "فيسبوك" بعد يوم من أنباء عودة جدها إلى سوريا أنها "تشكر الرئيس السوري على تحقيقه أحلامها، وإدخاله السرور إلى قلبها وإعادته نبض الحياة لها".

وتابعت للرئيس السوري: "دمت قائد هذه الأمة العربية وسندا نحني رؤوسنا على أكتافه، معك لا يوجد شيء مستحيل".

وكانت صحيفة "الوطن" السورية ذكرت يوم السبت الماضي أن "الرئيس السوري بشار الأسد سمح بعودة عمه رفعت الأسد إلى سوريا".

وأضافت الصحيفة أن "الرئيس السوري ترفع عما فعله وقاله رفعت الأسد منعا لسجنه في فرنسا، وسمح له بالعودة إلى روسيا، بعد أن أمضى 30 عاما في أوروبا معارضا للنظام السوري".

وأشارت الصحيفة السورية إلى أن "رفعت الأسد وصل إلى دمشق يوم الجمعة الماضي".

وفي وقت سابق، قضت محكمة استئناف فرنسية في العاصمة باريس على رفعت الأسد بالسجن لمدة 4 سنوات، بتهم الكسب غير المشروع.