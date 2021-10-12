وافد عربي يغرق مواطنا سعوديا بديون تجاوزت 7 ملايين دولار

أغرق وافد عربي مواطنا سعوديا بديون تجاوزت 26 مليون ريال (7020000 دولار) نتيجة تستره عليه، وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات بمدينة الدمام تحت اسم مؤسسته الخاصة.

وفي تفاصيل القضية، تم الاتفاق بين الطرفين "السعودي و الوافد العربي " على أن يتولى الأخير إدارة وتسيير أعمال المنشأة وشراء المعدات وتنفيذ المشاريع، وتوقيع العقود والتصرف تصرف المالك، بينما يحصل السعودي على 5 آلاف ريال شهريا (1350 دولارا) مقابل تستره، وتمكين المقيم من مزاولة النشاط.

وبدأت المؤسسة أعمال إنشاء عدد من المشاريع، ونتيجة لتمكين صاحب المنشأة للوافد وتستره عليه تعثرت المنشأة في سداد مديونيات للمعدات والإنشاءات التي استعان بها الوافد، بحسب صحيفة "سبق" السعودية

واستدعت الجهات المختصة صاحب المؤسسة ليتفاجأ بحجم مطالبات مالية على منشآته تجاوزت 26 مليون ريال لا يعلم عن تفاصيلها.

وتمت إحالة المواطن والمقيم إلى النيابة العامة السعودية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، والنظر في القضية وإصدار حكم قضائي نهائي.