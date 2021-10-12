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    مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021

    الأرصاد المصرية تكشف توقعاتها بشأن طقس الأربعاء

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد غدا، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية.

    وأوضحت الهيئة في بيانها أن القاهرة الكبرى والوجه البحري سيشهدان طقسا حارا في نهار الثلاثاء، بينما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء وشمال سيناء في نهار الثلاثاء، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

    وتوقعت الهيئة أن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة غدا 31 والصغرى 21، على أن تكون درجة الحرارة في الإسكندرية الكبرى 28 والصغرى 20 درجة.

     وسجلت أقل درجة حرارة في مصر في مدينة مطروح، حيث سجلت هيئة الأرصاد بها درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 19 درجة، بينما كانت أعلى درجات للحرارة في مصر في مدينتي أسوان وأدفو إذ توقعت الهيئة وصول درجة الحرارة إلى 41 عظمى والصغرى 27 و26 درجة.

    أما بالنسبة للظاوهر الجوية على البلاد خلال يوم الثلاثاء، قالت الهيئة في بيان لها إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفية على مناطقة متفرقة من السواحل الغربية (مطروح- السلوم - الضبعة) وأشارت إلى أنها ستكون أمطارا على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

    وكذلك توقعت الهيئة نشاط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

    وبالنسبة للرطوبة قالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وانخفاضها في الشمال وجنوب الصعيد.

    -تصل درجة الرطوبة النسبية في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) العظمى 86 درجة والصغرى 30 درجة.

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    الأرصاد المصرية تكشف طقس الثلاثاء

    -تصل الرطوبة في السواحل الشمالية إلى 90 والصغرى إلى 40 درجة.

    -تصل الرطوبة العظمى في شمال الصعيد إلى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

    -تصل نسبة الرطوبة  العظمى في جنوب الصعيد إلى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

    ونشرت الهيئة العامة للأرصاد عبر حسابها على فيسبوك، صباح اليوم، إنه بعد ليلة ممطرة مصحوبة بالرعد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد تشير آخر صور الأقمار الصناعية الآن إلى تحسن الأحوال الجوية على القاهرة.

    وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار رعدية على السواحل الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة وخليج السويس.

    وبحسب بيان الهيئة أمس الإثنين أكدت استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس خريفي على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وجميع أنحاء محافظات الجمهورية.

    وشهدت عدة مناطق في مصر مساء أمس تساقط أمطار خفيفة، مع وجود رعد وبرق، وأكدت الهيئة أمس أن ما تشهده البلاد ناتج عن التغيرات الحادة والسريعة، والتي هي من سمات فصل الخريف.

    وطالبت الهيئة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تغيرات الأحوال الجوية.

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