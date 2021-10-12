بعد إقرارها من محمد بن راشد... ما هو حجم ميزانية اتحاد الإمارات حتى 2026

أقر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ميزانية اتحاد الإمارات العربية المتحدة للفترة حتى عام 2026.

وكتب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه "أقر خلال اجتماع لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بمعرض "إكسبو 2020 دبي" ميزانية الاتحاد".

وأشار إلى أنه تم إقرار ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي ميزانية 290 مليار درهم إماراتي.

وختم حاكم دبي تغريدته قائلا: "ندخل الـ50 الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية".

ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بإكسبو..جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد .. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية.. pic.twitter.com/DeYR6mMClI — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 12, 2021

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الثلاثاء اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا للجنة الميزانية العامة للاتحاد، وفقا لـصحيفة "لبيان" الإماراتية.

كذلك أقر حاكم دبي، في اجتماع اليوم المنهج الجديد لعمل الحكومة الإماراتية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه لم يستند على قطاعات استراتيجية وليس وزارات فردية، وأن المشاريع والمبادرات الميدانية هي المقياس وليس الخطط والأجندات".

وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، افتتح في نهاية الشهر الماضي معرض "إكسبو 2020 دبي"، والذي تستمر فعالياته حتى 31 مارس/ آذار عام 2022.