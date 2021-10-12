مقتل مسؤول كبير في المخابرات الصومالية مع 12 عسكريا بتفجير في العاصمة مقديشو

قتل 12 جنديا صوماليا بتفجير وقع، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصومالية مقديشو، بينهم مسؤول كبير في المخابرات، بحسب وسائل إعلام محلية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "غاروي" الصومالي المحلي إن انتحاريا فجر نفسه قرب مطعم بالعاصمة مقديشو، مشيرا لوقوع قتلى وجرحى.

وبحسب "الجزيرة"، قتل مسؤول كبير في المخابرات الصومالية مع اثنين من حراسة بتفجير عبوة ناسفة استهدفت قافلة تابعة للقوات الحكومية في دينيلي.

وقالت حركة "الشباب" الإرهابية (المحظورة في روسيا) التي تبنت التفجير، إن الهجوم أسفر عن مقتل 12 جنيدا من بينهم مسؤولان في وكالة المخابرات والأمن القومي في الصومال "نيسا".

وبحسب الحركة، من بين القتلى، القائد في المخابرات ورئيس أمن منطقة دينيلي، فركسان نور راج، حيث لم يتم تأكيد مقتله بشكل رسمي.