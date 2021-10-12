أصغر مرشحة للانتخابات في تاريخ العراق تعلن سرقة فوزها

أصغر نائبة في تاريخ العراق، مرشحة في العشرينيات من عمرها عن مدينة شهدت حركات احتجاجية شعبية ضد الفساد والاغتيالات طيلة السنوات الماضية، في وسط البلاد، تواجه أول عائق في مسيرتها السياسية.

وكشفت المرشحة عن حركة امتداد التي تضم الناشطين من ساحات الاحتجاجات الشعبية، نور نافع الجليحاوي من محافظة الديوانية، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، عن تعرض أصواتها التي حصلت عليها في الانتخابات للسرقة، معلنة أنها بدأت إجراءات تقديم طعن لدى القضاء لاسترداد فوزها.

وتقول الجليحاوي البالغة من العمر 29 عاما، "حتى الآن بشكل رسمي لم يتم الإعلان عن فوزي والسبب أنه على الرغم من حصولي على أعلى الأصوات داخل الديوانية تمت سرقة أصواتي للأسف الشديد ولدي أوراق كاملة تثبت حصولي على 4960 صوتا تقريبا، ومنافستي الوحيدة حصلت على نحو 2000 صوت".

واستطردت، لكن فوجئت بنتائج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اليوم الثاني أعلنت أن منافستي أعلى مني والفرق بيني وبينها 121 صوتا.

وأكدت الجليحاوي، حاليا بدأت بإجراءات الطعن وسأقدم كل الأدلة والمستمسكات التي تثبت حصولي على أعلى عدد من أصوات الناخبين في الديوانية، منوهة بقولها: "وأحاول أن أحصل على تدخل دولي بهذا الموضوع لأنه من المستحيل الصمت على حقنا".

وأوضحت: "أن استبعادي من الفوز الذي حققته داخل الديوانية، بسبب أساس حملتي الانتخابية نقل احتجاجات تشرين من داخل الساحات إلى قبة البرلمان، وعليه تم استبعادي من قبل مرشحين حركة التيار".

وأفادت المرشحة التي تحظى بشعبية واسعة في وسط وجنوب العراق، والحاصلة على شهادة الماجستير في التاريخ من جامعة بوخارسيت في رومانيا، بأن طموحها تشكيل كتلة داخل قبة البرلمان لمناصرة قضايا المرأة، إضافة إلى كونها عضو في كتلة معارضة كونها من المرشحين عن إمداد.

واشتهرت نور منذ انطلاق حركات الاحتجاج الشعبية التي سادت محافظات الوسط والجنوب، بصورة لها وهي ترفع يافطة كتب عليها اسمها الكامل ومهنتها "عاطلة عن العمل"، وشاركت في الانتخابات التشريعية التي اختتمت الأحد الماضي 10 أكتوبر/تشرين الثاني، مع كتلة امتداد في القادسية – الدائرة الأولى سلسل 61.