تسجيل
17:52 GMT12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تونس 29 سبتمبر 2021

    الحكومة التونسية الجديدة بين الرفض التام والترحيب المشروط

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1050300372_0:50:2800:1625_1200x675_80_0_0_edc38a37f124c8010947b8244b2d4b76.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110121050416582-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7/

    توالت ردود الفعل في تونس بشأن الحكومة الجديدة، التي أدى أعضاؤها أمس اليمين الدستورية في قصر قرطاج، بين مبشر بنجاحها ومشكك في قدرتها على مواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة وبين رافض يعتبر أنها "فاقدة للشرعية الدستورية".

    الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
    © AFP 2021 / FETHI BELAID
    الرئيس التونسي يدعو نجلاء بودن إلى التعجيل بتشكيل الحكومة
    وأسدل الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، الستار عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة نجلاء بودن والمؤلفة من 24 وزيرا ووزيرة وكاتبة دولة، وضمت لأول مرة 9 نساء.

    ومن بين المرحبين بهذه الحكومة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي عبر عن ارتياحه من إعلان رئيسة الحكومة عن تشكيل فريقها الحكومي، فيما طالبها أمينه العام نور الدين الطبوبي، بالتسريع في تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية التي تم توقيعها مع الحكومات السابقة ومعالجة المالية العمومية في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

    حكومة النجاح

    وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، حافظ السواري، إن حركة الشعب استبشرت بالتشكيلة الحكومية الجديدة التي يرى أنها تضم مجموعة من خيرة الكفاءات التونسية.

    وأضاف: "صحيح أن أغلبية اختصاصات أعضاء الحكومية قانونية، ولكن الفريق الوزاري الجديد مؤلف من قيادات نسائية أثبتت قدرتها على النجاح في مجالها وعلى رأسهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن المشهود لها بالكفاءة والتفاني في العمل".

    ويرى السواري أن حكومة بودن ستكون "حكومة نجاح" وأنها تتوفر على عوامل النجاح على غرار الكفاءة والوضوح في الرؤية وامتلاك برنامج إصلاح يرتكز على المعالجة الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها تونس للمضي قدما.

    وأشار إلى أن الأولوية الأولى التي تضعها هذه الحكومة على عاتقها هي القيام بإجراءات اجتماعية عاجلة لصالح التونسيين في خصوص تردي المعيشة وتفاقم البطالة والانطلاق في بناء اقتصاد وطني يستطيع أن يخرج تونس من المأزق الذي وقعت فيه.

    حزب حركة النهضة التونسية - انطلاق الموسم الانتخابي في تونس، 2019
    © Photo / Nahdha Tunisia
    "النهضة التونسية" تستنكر مواصلة الرئيس "الانفراد بالسلطة" وتحذر من تكليف بودن بالحكومة
    ويعتقد السواري أنه من الإجحاف الحكم على الحكومة الجديدة بالفشل قبل انطلاقها والتحجج بأنها لم تضم وجوها سياسية أو خبراء على المستوى الاقتصادي، قائلا: "في تونس جربنا كل أنواع الوزراء سواء اقتصاديين أو تكنوقراط وجميعهم أثبتوا فشلهم في تلبية تطلعات الشعب وقيادة البلاد نحو الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي".

    ولفت إلى أن "الفريق الوزاري الجديد لن يعمل بمفرده وإنما ضمن فريق من المستشارين ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي وضع ثقته في شخص نجلاء بودن إيمانا بقدرتها على اتخاذ طريق النجاح".

    واعتبر أن المسائل الاقتصادية والملفات العاجلة هي من اختصاص الحكومة، أما الإصلاحات الاقتصادية على غرار تنقيح القانون الانتخابي وتعديل النظام السياسي فهي تتطلب فتح حوار وطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

    حكومة فاقدة للشرعية الدستورية

    في المقابل، اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي، في حديثه لـ "سبوتنيك" أن حكومة بودن جاءت في سياق أزمة دستورية وأنها تطرق تساؤلات محورية وطنية ودولية في علاقة بفقدانها للشرعية.

    وتابع: "هذه الحكومة تشكلت خارج الأطر الدستورية وبموجب المرسوم 117 الذي أعطى بمقتضاه رئيس الجمهورية لنفسه صلاحيات واسعة من بينها تشكيل الحكومة، وبالتالي هذه الحكومة ستلاحقها أزمة الشرعية".

    وانتقد الشابي التركيبة الحكومية التي ضمت وفقا له، أسماء غير معروفة في المجتمع المدني والسياسي والدولي بقدرتها على الإدارة والقيادة، قائلا إن المهمة الوزارية بالدرجة الأولى هي مهمة سياسية. 

    واعتبر الشابي أن خبرة نجلاء بودن في الجيولوجيا لا تخولها تقلد منصب حساس كرئاسة الحكومة خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تمر به تونس.

    وقال الشابي إنه لا ينتظر شيئا جديدا من هذه الحكومة، خاصة وأن خطاب رئيستها نجلاء بودن تضمن إعلانا عن حسن النوايا ولم يأت على أي عنصر يشير إلى البرنامج الذي ستعتمده في المرحلة المقبلة أو عن الإصلاحات التي ستتبناها مستقبلا وكيفية معالجة المشاكل التي ترزح تحتها البلاد.

    وشدد الشابي على أن تونس لا تمتلك من الوقت الكثير في ظل الأزمة السياسية والمالية والاقتصادية الخانقة.

    ولفت إلى أن الدولة التونسية في حاجة ماسة إلى التمويل الخارجي وإلى تعاون الشركاء الدوليين الذين عبر عدد منهم على مخاوفهم من عدم العودة إلى الشرعية التي تقوم على الفصل بين السلطات وعلى وجود البرلمان.

    نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية
    © REUTERS / HANDOUT
    من هي نجلاء بودن أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة التونسية في التاريخ
    واستطرد: "ليس المقصود هنا البرلمان الحالي المجمدة اختصاصاته، وإنما برلمان يقع انتخابه وهو الذي يعطي التزكية للحكومة وليس رئيس الجمهورية الذي لا يمتلك هذه الصلاحية".

    غياب الوضوح

    وتعليقا على التركيبة الحكومية الجديدة، قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي، رضا الزغمي لـ "سبوتنيك" إن تشكيل الحكومة لا يعتمد على الأشخاص بقدر ما يعتمد على  السياسات التي ستتبعها هذه الحكومة في مختلف القطاعات بغض النظر عن طبيعتها ومكوناتها.

    واستحسن الزغمي احتواء الحكومة الجديدة على إطارات من الدولة وجامعيين ذوو مستوى أكاديمي عالي جدا، قائلا: "لكن الأهم من ذلك هو قدرتهم على الإدارة وتوضيحهم للسياسات العامة للدولة".

    وتابع: "بغض النظر عن مدى مشروعية هذه الحكومة ومدى مطابقتها مع أحكام الدستور الذي ينص على ضرورة نيلها ثقة البرلمان الذي هو حاليا في حكم المعدوم، فإننا نتمنى النجاح للفريق الحكومي الجديد خاصة وأن المرحلة لا تحتمل فشلا جديدا".

    وأشار الزغمي إلى أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تصريف أعمال لفترة مؤقتة وهي الفترة الاستثنائية، مضيفا أن رئيسة الحكومة وضعت هدفا أعلى وهو مقاومة الفساد ولكنها لم تشر إلى الآليات التي ستعتمدها هذه الحكومة لمكافحة هذه الآفة.

    وقال: "هذه الحكومة تمتلك فرصة ذهبية لمقاومة الفساد، خاصة وأنها لم تعد في حاجة إلى القوانين المعرقلة التي عطلت بلوغ هذا الهدف".

    ولفت الزغمي إلى وجود تضارب وعدم وضوح بشأن بتشكيل الحكومة مقارنة بما صرح به رئيس الجمهورية من تكوين حكومة أو مجموعة من كتاب الدولة يرأسهم رئيس وزراء بالنظر إلى الأمر الرئاسي 117، مضيفا: "ما حدث فعلا وهو تكوين حكومة تستند إلى الدستور وفق منطوق رئيس الجمهورية نفسه يوم التنصيب".

    وتنتظر حكومة بودن أولويات عاجلة، من بينها تجميع موارد مالية لسد عجز ميزانية الدولة، وتغطية النفقات العادية للدولة من أجور وغيرها، وسداد الديون العمومية والديون الخارجية التي حددت بـ 80.9 مليار دينار (28.5 مليار دولار) نهاية 2020، فضلا عن تنفيذ اتفاقات اجتماعية وقعتها الحكومات السابقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ناهيك عن مفاوضات اجتماعية مرتقبة لزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص.

    نجلاء بودن رمضان... أول امرأة تتولى منصب رئيسة الحكومة في تاريخ تونس
    © Sputnik
    نجلاء بودن رمضان... أول امرأة تتولى منصب رئيسة الحكومة في تاريخ تونس

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار تونس اليوم عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    نجلاء بودن رمضان... أول رئيسة حكومة في تاريخ تونس
    التونسيون بين التفاؤل والترقب إثر تكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة
    "النهضة التونسية" تستنكر مواصلة الرئيس "الانفراد بالسلطة" وتحذر من تكليف بودن بالحكومة
    الرئيس التونسي يدعو نجلاء بودن إلى التعجيل بتشكيل الحكومة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشخاص يستمتعون بوجبة عشائهم في مقهى تشاو فرايا أنتيك (Chaopraya Antique)، حيث تتدفق مياه الفيضانات من نهر تشاو فرايا إلى المطعم في مقاطعة نونثابوري، شمال بانكوك، 7 أكتوبر 2021
    مطعم يتحول إلى نقطة جذب للزوار بفضل فيضان
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك