السيسي: مصر تقترب من مرحلة "خط الفقر المائي"

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن مصر تقترب من بلوغ مرحلة "خط الفقر المائي".

وأشار السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقد مع الرئيس المجري، يانوش أدير، على هامش قمة فيشغراد إلى أن مصر تقترب بالفعل من مرحلة الفقر المائي، وهو ما يعادل أقل من 500 متر مكعب للفرد في العام.

وأوضح أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر.

وتابع: "نحن نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه، وحضارة مصر لم تقم على مدى عشرات السنين إلا على نهر النيل، و95 بالمئة من الأراضي المصرية صحراوية جافة".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "حديث الأشقاء الإثيوبيين لن يؤثر على وصول المياه إلى مصر"، مطالبا أن يتحول حديثهم إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وشدد على أن "بلاده تريد فقط الحصول على حصتها من المياه دون تأثير، لذلك فإن البرامج التي وضعتها مصر لمعالجة المياه أو تحليتها تصل تكلفتها تصل إلى 80 مليار دولار، وهي برامج ضخمة جدا"، بحسب قوله.

من ناحيته، قال الرئيس المجري، يانوش أدير، في المؤتمر الصحفي، أنه تحدث مع الرئيس المصري في مجالات عدة، ومنها توسيع مجال المياه.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جدد أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تأكيد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن.

وطالب السيسي بضرورة ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل.

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