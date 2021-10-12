أغرب ردود فعل المرشحين الخاسرين في الانتخابات العراقية... فيديو وصور

تسبب إعلان النتائج الأولية في الانتخابات العراقية، بردود فعل غريبة لدى بعض المرشحين الخاسرين تنوعت بين الغاضبة والطريفة.

بدت الخسارة في سباق الانتخابات العراقية مؤلمة لمرشح من قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط، إذ أقدم على إزالة محولة كهرباء كان قد تبرع بها قبيل الانتخابات لكسب أصوات سكان المنطقة.

💥 اغرب ردة فعل لمرشح خاسر 😂

مرشح لم يفز في قضاء الصويرة ، قام برفع المحولة الكهربائية التي تبرع بها لأهالي الحي و بعد خسارته قام برفعها و اقتلاعها من جذورها 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/rYzOGw3HxS — عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) October 12, 2021

فيما كانت ردة فعل المرشح المستقل "طارق خورشيد"، طريفة، وبعد سماعه إعلان نتائج الانتخابات وتيقنه بالخسارة، قام برفع صوره الدعائية واستخدامها لشواء السمك في أحدى مناطق أربيل.

المرشح المستقل طارق خورشيد من اربيل بعد ما خسر راح اخذ القطع مالته و سوى بيهن سمج مسگوف 😍 pic.twitter.com/XEwKvsHV3R — Mustafa Evar (@Evar_RMA) October 12, 2021

أما المرشح حيدر جبار الدليمي فكان الأشد غضبا، إذ اتهم مفوضية الانتخابات بسرقة أصواته، داعيا المقربين منه إلى التجمع بأسلحتهم.

: مرشح مستقل خاسر من الدائرة الثانية بمحافظة بابل يتهم مفوضية الانتخابات بسرقة اصواته. pic.twitter.com/nCYwfQEE46 — Ahmed Mahdi Orient (@2017ahmedmahdi) October 11, 2021

وفي رفض لتقبل الخسارة أقدم مؤيدو المرشح عن ائتلاف النصر، رياض عباس التميمي، والذي خسر في تحقيق الفوز بالانتخابات البرلمانية، على قطع طريق بغداد – كركوك في أطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة، احتجاجاً على النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات.

قطع طريق بغداد كركوك من قبل مناصري احد المرشحين الخاسرين في الانتخابات

المرشح رياض عباس التميمي،

المواطنيين منذ اكثر من ساعة ينتظرون فتح الطريق pic.twitter.com/4wQyPRHxBr — Lina Ghanawi حساب ثاني (@LGhanawi) October 12, 2021

وقال موقع "الشفافية نيوز"، إن مؤيدي المرشح عن ائتلاف النصر، رياض عباس التميمي، والذي خسر في تحقيق الفوز بالانتخابات البرلمانية، قاموا بقطع طريق بغداد – كركوك في اطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة، احتجاجاً على النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات.

وطالب المتظاهرون بإعادة عد وفرز الاصوات، واصفين عملية العد والفرز بـ"غير الدقيقة والبعيدة عن الأرقام المسجلة لدى مراقبي الانتخابات التابعين للنائب الخاسر".

شاهد 🔺

قطع الطريق الرابط بين بغداد وكركوك من قبل أنصار ومؤيدي النائب رياض عباس التميمي عن دائرة الخالص بسبب اختفاء وفقدان 1500 صوت pic.twitter.com/HU9bbnA8Yc — مالكي (@tVZas30sgiHY5cI) October 12, 2021

يذكر أن أغلب مقاطع الفيديو والصور المتعلقة هذا الحدث يتم تناقلها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسنَّ لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة هذه المشاهد.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، قد فتحت اليوم الثلاثاء، باب تقديم الطعون على نتائج الانتخابات، محددة مدة 10 أيام للبت في تلك الطعون.

يشار إلى أن الانتخابات العراقية التي انطلقت للتصويت العام، يوم الأحد الماضي، شارك فيها حسبما أعلنت المفوضية، ما يزيد على 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، تنافسوا للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وأجريت الانتخابات في 8273 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وشارك فيها 1249 مراقبا دوليا و147152 مراقبا محليا، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي.