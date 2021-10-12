محكمة جزائرية تقضي بسجن وزير العدل السابق

جاء ذلك وفقا لما ذكره مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، الذي أشار إلى أن الحكم جاء بسبب استغلاله لوظيفته.

يتبع...