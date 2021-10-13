قطر: لا يمكن معالجة تحديات الوضع في أفغانستان دون التحدث مع "طالبان‬"

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وزير الخارجية القطري: لا يمكن معالجة التحديات التي تواجه الوضع في أفغانستان دون التحدث مع "طالبان‬".