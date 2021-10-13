حقيقة وفاة إمام الحرم المكي... السديس بخير

تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد بوفاة الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف.

ونفى مصدر سعودي الأنباء المتداولة عن وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس، مؤكدا أن الشيخ السديس بصحة جيدة.

قريت اكتر من تغريده من كذا واحد عن خبر وفاة فضيلة الشيخ #عبدالرحمن_السديس إمام الحرم المكي (حفظه الله و متعه بالصحه و العافيه)

ده خبر لا أساس له من الصحه الشيخ في تمام الصحه وليس مريض أساسا انما هذه اشاعات لا اكثر 👍🏻



بارك الله في شيوخنا وحفظهم الله👍🏻 pic.twitter.com/KJa1hO4KqF — 🇪🇬‏🇸🇦رَنِـيـم الـسُـعُـومَـصَـرِيـه🇪🇬🇸🇦 (@Rane_M20) October 12, 2021

​من جانبها، علقت الصفحة الرسمية لشؤون الحرمين على موقع "تويتر" على أنباء وفاة السديس بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت بيانا قالت فيه إن "الرئيس العام يوجه الدعوة لمعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ونائبه وفريق العمل معه لزيارة مكتبات الحرمين الشريفين لتطوير العمل البحثي".

الرئيس العام يوجه الدعوة لمعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ونائبه وفريق العمل معه لزيارة مكتبات الحرمين الشريفين لتطوير العمل البحثي.https://t.co/MQ5nJMbMK1#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/gZ0kEiGHX3 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 12, 2021

​وتابعت أن "الشيخ السديس أكد على اهتمامه بمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة"، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم إيجاباً في تطوير منظومة العمل الرقمي والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تكتنفها الجهتان.

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