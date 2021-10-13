أمير قطر وملك الأردن في أحد مطاعم الدوحة بعيدا عن الرسميات... فيديو

انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في أحد المطاعم في العاصمة القطرية الدوحة.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره بعض الإعلاميين في كلا البلدين، لحظة دخول أمير قطر والعاهل الأردني لمطعم في منطقة "مشيرب" في وسط مدينة الدوحة.

أمير دولة #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني بصحبة عاهل #الأردن #الملك_عبدالله الثاني ابن الحسين في أحد مطاعم #مشيرب قلب الدوحة pic.twitter.com/ZSGOAHCHgx — Haitham Abou Saleh | هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) October 12, 2021

وكان أمير قطر قد كتب على حسابه الرسمي بـ"تويتر" أنه سعيد بلقاء أخيه الملك عبدالله الثاني في الدوحة.

وأضاف أنه خلال زيارة ملك الأردن تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الإقليم وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

سعدت بلقاء أخي جلالة الملك @KingAbdullahII والوفد المرافق في قطر، حيث بحثنا أوجه تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين شعبينا الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك، كما ناقشنا مستجدات الإقليم وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصا تطورات الأوضاع في فلسطين. pic.twitter.com/t3VzwmLU0x — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 12, 2021

وتعد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الثلاثاء، هي أول زيارة له إلى قطر منذ عام 2014.

مراسم استقبال رسمية لجلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله الديوان الأميري القطري #قطر #الأردن 🇯🇴🇶🇦 pic.twitter.com/HVgIdoFpKB — RHC (@RHCJO) October 12, 2021

كما أنها أول زيارة لملك الأردن إلى قطر بعد الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى عمّان منذ أكثر من عام.

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