عربات مصفحة تابعة لمجلس الوزراء العراقي تعتقل عشرات الأكراد وبارزاني يتدخل... فيديو

داهم لواء 61، التابع لمجلس الوزراء العراقي، بالدبابات والعربات المصفحة، الأحياء الكوردية في كركوك واعتقلت 74 شابا كورديا في المدينة.

وأكدت شبكة "رووداو" بأن رئيس إقليم كوردستان، أتصل برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وطالبه بالعمل على تهدئة الوضع الحالي في كركوك.

ونشرت القوات العراقية العشرات من الدبابات والعربات المصفّحة، ونصبت العديد من السيطرات داخل الأحياء الكوردية وبينها.

بالفيديو.. شخص يقتحم منزل مواطن كوردي بالسلاح في كركوك



مواطن يقول: انتشرت قوات أمنية كبيرة تعتقل الشباب الكوردي pic.twitter.com/vePRwKbqJl — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) October 13, 2021

وأضافت "رووداو" أن قوات اللواء 61، التي تمتلك صلاحيات واسعة على أغلب القوات الأمنية في المدينة، لم تسلّم الشباب المعتقلين إلى أي مركز للشرطة حتى الآن.