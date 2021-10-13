السلطات الكويتية تقرر ترحيل مصري ألقى بنفسه من فوق جسر محاولا الانتحار... فيديو

حاول وافد مصري في دولة الكويت الانتحار بعدما ألقى بنفسه في المياه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد، ولكن بعد تدخل الأمن ومساعدة رجال الإطفاء تم إنقاذه ونقله للمستشفى، كما صدر قرار برتحيله عن البلاد بعد علاجه.

ونقلت جريدة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن الوافد المصري كان برفقة سائق تاكسي، وطلب منه التوقف، فوق الجسر، ثم ترجل من السيارة وألقى بنفسه.

عملية الإنقاذ التي قام بها رجال الإطفاء للشخص الذي اقدم على الانتحار من فوق جسر الشيخ جابر الاحمد pic.twitter.com/tvKS2oDS3t — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) October 12, 2021

وأضاف المصدر أن سائق التاكسي قام بإبلاغ عمليات الداخلية، حيث حضر رجال الأمن والإطفاء والطوارئ الطبية، وتم العثور على المقيم وقد أصيب بكسور وكدمات، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر الأمني أن وزارة الداخلية، قررت ترحيل الوافد بعد انتهاء فترة علاجه.

ونشرت قوة الإطفاء العام في الكويت على حسابها بـ"تويتر"، فيديو من أعلى الجسر، يبين رجال الإطفاء وهم يحاولون إنقاذ الشاب المصري الذي حاول الانتحار.

وأشارت إلى أن العناصر تمكنوا من تحديد موقع الشخص، وقاموا بالنزول من أعلى الجسر في عملية نوعية خاصة لإنقاذه باستخدام الحبال، في فترة زمنية قياسية.

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