طرح قضية لاختبار قوة العلاقات الوليدة بين الإمارات وإسرائيل

قال محام، اليوم الأربعاء، إن السلطات في الإمارات ألقت القبض على إسرائيلي في دبي بتهمة الاتجار في المخدرات، وإنه قد يطلب ترحيله لمحاكمته أو قضاء أي عقوبة سجن تنتج عنها في بلاده، في قضية تمثل اختبارا للعلاقات الوليدة بين إسرائيل والإمارات.

وينفي المتهم ارتكاب أي جريمة. وقال محاميه أوري بن ناتان إنه تم إلقاء القبض عليه في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول في شقة بدبي حيث قالت السلطات الإماراتية إنها ضبطت 500 كيلوغرام من الكوكايين.

وقد يواجه المتهم عقوبة السجن مدى الحياة في الإمارات إذا أدين بالإتجار في المخدرات.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية ولا المكتب الإعلامي لحكومة دبي على طلب للتعقيب.

وذكر المكتب يوم الأحد الماضي أن شرطة دبي ضبطت ما تتجاوز قيمته 136 مليون دولار من الكوكايين النقي بحوزة شخص وُصف بأنه من أصل شرق أوسطي فحسب، واحتجز للاشتباه في أنه وسيط لعصابة مخدرات دولية.

وقال بن ناتان لـ "رويترز": "هدفنا هو إعادته إلى هنا في أقرب وقت ممكن لمقاضاته إذا كان هناك ما يبرر ذلك ولمواجهة أي تداعيات ناتجة عن ذلك".

وأشار إلى أن موكله قال إنه ذهب إلى الشقة في دبي لإبرام ما كان يعتقد أنها صفقة هواتف محمولة.

وذكر المحامي أنه على علم بعدم وجود اتفاقية لترحيل المتهمين بين إسرائيل والإمارات "نظرا لأن العلاقات لا تزال حديثة".

وبدأت العلاقات الرسمية بين البلدين في العام الماضي.

وقال المحامي إن اتهامات مماثلة بالإتجار في المخدرات قد تصل عقوبتها إلى السجن لعدة أعوام في إسرائيل، لكن لمدة أقل من مثيلتها في الإمارات.

وامتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعقيب، واكتفت بالقول إنها توفر مساعدة قنصلية للمشتبه به.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول للعام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.