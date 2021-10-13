حريق مهرجان الجونة... الكشف عن الخسائر والسبب المحتمل وقرار المنظمين بشأن انعقاده

أكد الملياردير المصري، ومؤسس مهرجان الجونة السينمائي، نجيب ساويرس، عقد الحدث السنوي في موعده دون أي تغيير على الرغم من الحريق الهائل الذي نشب بمركز الافتتاح قبل 24 ساعة من الانطلاق.

وقال نجيب ساويرس في تغريدة عقب الحريق، إن مركز الاحتفال الخاص بمهرجان الجونة سليم، ومن المقرر افتتاح الحدث في موعده دون تغيير، مكررا تصريحات شقيقه سميح ساويرس الذي سارع إلى تفقد موقع انعقاد الدورة الخامسة للمهرجان.

وقال سميح في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، إنه تم السيطرة على الحريق الذي لم يؤثر على تجهيزات المسرح وإعدادات الافتتاح.

وأوضح رجل الأعمال المصري أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في وحدات تقع خارج المسرح، مشيرا إلى أن المكان الذي اندلع فيه الحريق كان مخصصا لحفل عقب الافتتاح، لكن المسرح الرئيسي لم يتضرر.

نشب حريق ضخم في وقت سابق من اليوم، في إحدى المنشآت في موقع تنظيم مهرجان الجونة السينمائي المقرر انطلاقه غدا الخميس، وتداولات وسائل إعلام مقاطع فيديو للحريق وجهود السيطرة عليه.

ودفعت السلطات بسيارات الإسعاف والحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتأمين العاملين بالموقع، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد باندلاع حريق في إحدى قاعات مهرجان الجونة.

وقال مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إن الحريق أسفر عن إصابة "عدد قليل" من العاملين بالاختناق.

وأضاف أنه لم يجري حصر العدد الإجمالي لأعداد الضحايا حتى الآن، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم ونقلهم إلى المستشفى، موضحا أن التفاصيل ستعلن بوضوح خلال الساعات المقبلة.

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من جانبها قالت وزارة الصحة المصرية، إن 14 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق وإغماء من جراء الحريق الذي وصفته بـ"المحدود"، مشيرة إلى أنها استجابت للحادث بالدفع بعشرين سيارة إسعاف وفرق انتشار طبي سريع وعيادات متنقلة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان عبر "فيسبوك" أنه 8 حالات اختناق نقلت إلى مستشفى الجونة – الأقرب لموقع الحادث – فيما عولجت 6 حالات بموقع الحريق.

ولفت إلى أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق بشكل كامل، وبدأوا أعمال التبريد في أعمال الحريق، كمزها بتمركز عيادات متنقلة قادرة على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية كافة في نطاق المهرجان.

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وفي بيان، أكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، السيطرة على الحريق "المحدود"، الذي قالت إنه شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، موضحة أن النيران التهمت جزءا صغيرا من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان.

وقالت إنه فور اندلاع الحريق، تواصلت الإدارة مع قوات الحماية المدنية، والتي دفعت بدورها بعربات الإطفاء بالتعاون مع الأجهزة المعنية بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

#GFFLive: This is a live view of The Festival Plaza filmed at 1.45pm on October 13th 2021. Only one section of the venue has been affected and the fifth edition of El Gouna Film Festival will go ahead as planned. pic.twitter.com/Og3wDhXWg5 — El Gouna Film Festival (@ElGounaFilm) October 13, 2021

وفتحت الإدارة تحقيقا مفصلا للوقوف على أسباب الحادث وإيضاح أسبابه الرئيسية، منوهة بالاشتباه في حدوث ماس كهربائي، ومشيرة إلى عزمها عقد المؤتمر الصحفي للمهرجان في موعده المقرر اليوم الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة.

ونشر حساب المهرجان على "تويتر" كلمة باسم المهرجان، على لسان رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة، سميح ساويرس، يشكر فيها قوات الحماية المدنية في محافظة البحر الأحمر لتدخلها السريع.

وفي تغريدة أخرى، قال الحساب الرسمي للمهرجان، إن قسما واحدا فقط من موقع الحدث تأثر بالحريق، مؤكدا انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي كما هو مخطط.

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